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Posted 5 декабря 2018, 12:04

Published 5 декабря 2018, 12:04

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

SkyTrax выявила нарушения в ростовском аэропорту Платов

5 декабря 2018, 12:04
Компания "Ростоваэроинвест" объявила закупку, в рамках которой будет заключен договор поставки и монтажа суперграфики к предстоящему аудиту и по замечаниям SkyTrax, сообщается на сайте госзакупок.

Закупка будет производиться у единственного поставщика. Поэтому подача заявок на участие не предусмотрена.

Сумма контракта составляет почти 500 тысяч рублей. Какие именно есть замечания у SkyTrax, в сообщении не раскрывается.

Добавим, что SkyTrax - это британское консалтинговое агентство. Компания является ведущим в мире оценщиком качества сервиса на воздушном транспорте.

"Ростоваэроинвест" владеет 38% уставного капитала аэропорта Платов.

#Общество#Новости
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