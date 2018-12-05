SkyTrax выявила нарушения в ростовском аэропорту Платов

Компания "Ростоваэроинвест" объявила закупку, в рамках которой будет заключен договор поставки и монтажа суперграфики к предстоящему аудиту и по замечаниям SkyTrax, сообщается на сайте госзакупок.

Закупка будет производиться у единственного поставщика. Поэтому подача заявок на участие не предусмотрена. Сумма контракта составляет почти 500 тысяч рублей. Какие именно есть замечания у SkyTrax, в сообщении не раскрывается. Добавим, что SkyTrax - это британское консалтинговое агентство. Компания является ведущим в мире оценщиком качества сервиса на воздушном транспорте. "Ростоваэроинвест" владеет 38% уставного капитала аэропорта Платов.