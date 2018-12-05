SkyTrax выявила нарушения в ростовском аэропорту Платов

Posted 5 декабря 2018, 12:04
Published 5 декабря 2018, 12:04
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Закупка будет производиться у единственного поставщика. Поэтому подача заявок на участие не предусмотрена.
Сумма контракта составляет почти 500 тысяч рублей. Какие именно есть замечания у SkyTrax, в сообщении не раскрывается.
Добавим, что SkyTrax - это британское консалтинговое агентство. Компания является ведущим в мире оценщиком качества сервиса на воздушном транспорте.
"Ростоваэроинвест" владеет 38% уставного капитала аэропорта Платов.