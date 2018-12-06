Имущество новочеркасского стеклотарного завода “Актис” оценили в 5 млрд руб

Posted 6 декабря 2018, 16:20
Published 6 декабря 2018, 16:20
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Конкурсным управляющим были опубликованы сведения об оценке транспорта, принадлежащего предприятию, производственных помещений, складов и оборудования.
Так, дороже всего было оценено оборудование, его стоимость составила свыше 4,53 миллиарда рублей. Общая стоимость имущественного комплекса стеклотарного завода составила 5,056 миллиарда рублей. В дальнейшем конкурсный управляющий намерен выставить имущество предприятия на торги.
Принадлежавшее предпринимателю Владимиру Базияну АО "Фирма "Актис" было признано банкротом более года назад. Базиян выступил поручителем по кредитам ООО "Эскорт" перед Сбербанком.
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