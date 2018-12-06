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Posted 6 декабря 2018, 13:56

Published 6 декабря 2018, 13:56

Modified 1 октября, 15:08

Updated 1 октября, 15:08

Пассажирский автобус перевернулся в Астраханской области

6 декабря 2018, 13:56
Автобус ShenLong с 15 пассажирами опрокинулся рано утром в четверг на трассе "Сеитовка - граница Республики Казахстан" в Астраханской области, сообщило региональное УМВД.

"Из-за сложных метеоусловий водитель автобуса не справился с управлением, транспорт съехал на обочину и перевернулся", - сказано в сообщении.

В автобусе ехали сотрудники службы безопасности одного из предприятий, в результате ДТП пострадали пятеро мужчин возрастом от 32 до 50 лет. Всех их доставили в больницу, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что полиция начала проверку по факту аварии.

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