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Posted 6 декабря 2018, 14:08

Published 6 декабря 2018, 14:08

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Замурованных живьем кошек из подвала многоэтажки выпустили в Ростове

6 декабря 2018, 14:08
Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщению о том, что в подвале многоэтажного дома были закрыты кошки, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-центра ГУ МВД по региону.

В соцсетях волонтеры рассказали о вопиющем случае, произошедшем в доме №37 на Нагибина. По словам зоозащитницы, которая проживает в Новом Уренгое, представители управляющей компании «замуровали» в подвале шестиподъездного дома около 10 кошек. Их мяуканье слышат многие, однако помочь животным никто не пожелал, пишет девушка.

«Сама я живу за тысячи километров от вас, узнала обо всей этой ситуации из соцсетей. По моему обращению выезжали сотрудники полиции. До этого, к сожалению, все инстанции бездействовали», - пишет Тамара Ш.

«Сотрудники полиции выезжали на место. По данному факту проводится проверка», - отметили в ведомстве.

Известно, что кошек из подвала удалось спасти общими усилиями правоохранителей и неравнодушных граждан.

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