Замурованных живьем кошек из подвала многоэтажки выпустили в Ростове

В соцсетях волонтеры рассказали о вопиющем случае, произошедшем в доме №37 на Нагибина. По словам зоозащитницы, которая проживает в Новом Уренгое, представители управляющей компании «замуровали» в подвале шестиподъездного дома около 10 кошек. Их мяуканье слышат многие, однако помочь животным никто не пожелал, пишет девушка.