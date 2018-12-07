Гастрономической столицей Юга РФ может стать Ростов

Говорили и о продвижении туристического бренда Ростова. В частности, прошедший ЧМ-18 и проведенная большая работа в соцсетях по созданию грамотного контента сделали Ростову привлекательный имидж, о чем неоднократно рассказывали посетившие город туристы. В дальнейшем работу по увеличению привлекательности Ростова для туристов продолжат.