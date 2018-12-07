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Гастрономической столицей Юга РФ может стать Ростов

7 декабря 2018, 13:34
Фото: pxhere.com
У Ростова-на-Дону отличные шансы стать гастрономической столицей российского Юга, сообщила горадминистрация.

"Донская кухня уникальна тем, что в ней сплелись гастрономические пристрастия множества народов, и визит в местные рестораны зачастую превращается в целое приключение для туристов", - сказано в публикации.

В среду глава администрации Ростова Виталий Кушнарев провел заседание комиссии координационного совета по развитию туристских ресурсов. На заседании обсудили перспективы региона и новые возможности по привлечению туристов.

В частности, предлагается сконцентрировать внимание на привлечении транзитных туристов и организации туров выходного дня. Увеличить турпоток поможет и событийные туризм, для этого необходимо добавить новые мероприятия и установить фиксированные даты для каждого.

Говорили и о продвижении туристического бренда Ростова. В частности, прошедший ЧМ-18 и проведенная большая работа в соцсетях по созданию грамотного контента сделали Ростову привлекательный имидж, о чем неоднократно рассказывали посетившие город туристы. В дальнейшем работу по увеличению привлекательности Ростова для туристов продолжат.

"Развитие внутреннего и въездного туризма – это совместный труд бизнеса, власти и средств массовой информации. Вместе мы создаем облик города, работаем над его имиджем, понятным и интересным для туристов. Только вместе мы делаем город лучше" – подчеркнул Виталий Кушнарев.

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