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Posted 7 декабря 2018, 14:47

Published 7 декабря 2018, 14:47

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Качество красной икры на стихийном рынке в Ростове проверят специалисты

7 декабря 2018, 14:47
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия инициирует проверку по обращениям о продаже некачественной красной икры на стихийном рынке в Ростове, сообщила RostovGazeta начальник отдела ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры Анна Полуян.

В соцсетях горожане опубликовали фотографии, сделанные на Северном рынке, где полным ходом идет продажа красной икры индивидуальными предпринимателями. Ростовчане недовольны качеством икры и просят контролирующие органы немедленно провести проверку.

«Напоминает какой-то рыбий жир в желатиновой оболочке», - пишет местная жительница, описывая «красную икру».

«На глаз установить натуральная это икра или фальсификат - невозможно. Нужно провести проверку. По обращениям в СМИ наши специалисты начали работать. Организован выезд на место с целью проверки», - отметила Анна Полуян.

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