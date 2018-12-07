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Комик Харт отказался быть ведущим на церемонии вручения премии «Оскар»

7 декабря 2018, 14:11
Фото: flickr.com
Известный комик Кевин Харт разместил запись на своей странице в социальной сети Twitter, в которой сообщил, что отказался от роли ведущего премии «Оскар» в 2019 году.

Газета «Известия» пишет, что 5 декабря появилась информация, что ведущим церемонии премии станет Харт. Сам же комик заявил об исполнении своей мечты. Однако позднее Харт оказался участником громкого скандала. Так, пользователи соцсетей нашли твиты мужчины, датированные 2009 годом, в которых актер оскорблял представителей сексуальных меньшинств.

Харт написал, что решил отказаться от роли ведущего «Оскара» в этом году, поскольку не хочет отвлекать внимание в ночь, которая является праздником для многих удивительных и талантливых актеров. Он также извинился перед ЛГБТ-сообществом за свои жесткие слова в прошлом. Вместе с тем, он отметил, что сожалеет о том, что причинил людям боль, ведь его главной целью является объединение людей, а не отдаление их друг от друга.

Кевин Харт — известный американский комик. Он снялся в десятках фильмов, в том числе «Миссия в Майами», «Полтора шпиона», «Джуманджи: Зов Джунглей», «Очень страшное кино – 3», «Очень страшное кино – 4» и многих других.

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