Комик Харт отказался быть ведущим на церемонии вручения премии «Оскар»

Харт написал, что решил отказаться от роли ведущего «Оскара» в этом году, поскольку не хочет отвлекать внимание в ночь, которая является праздником для многих удивительных и талантливых актеров. Он также извинился перед ЛГБТ-сообществом за свои жесткие слова в прошлом. Вместе с тем, он отметил, что сожалеет о том, что причинил людям боль, ведь его главной целью является объединение людей, а не отдаление их друг от друга.