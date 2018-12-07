«Россети» будут использовать российские разработки для создания SCADA

Posted 7 декабря 2018, 15:08
Published 7 декабря 2018, 15:08
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
Ливинский отметил, что «Россети» планируют разработать собственную систему SCADA в течение ближайших трех лет. В основе системы заложат полностью российские технологии. Это касается не только программного обеспечения, но и всех комплектующих. Подобные системы помогут модернизировать российские высокотехнологичные предприятия и сделают их востребованными на внешнем рынке технологий. Координатором проекта назначен генеральный директор – главный инженер холдинга Андрей Майоров.
Издание «Новые известия» сообщает, что совещание по вопросам разработки системы SCADA состоялось в последний день международного форума «Электрические сети». Кроме «Россетей» участниками мероприятия стали 14 компаний, среди которых General Electric, ОРЕХсофт и ЮНИТЕРА ЛАБС.
Кроме того Ливинский добавил, что «Россети» не хотят вводить ограничение конкуренции среди поставщиков, поэтому компания будет открыта и для зарубежных партнеров.
SCADA в режиме онлайн позволяет собирать, обрабатывать, отображать данные о мониторинговом объекте, а также полностью управлять инфраструктурой электросетей. В итоге система самостоятельно сможет определять необходимые режимы работы, находить повреждения в сетях и автоматически их переключать, чтобы не допустить отключение электричества у потребителей.