rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2018, 15:08

Published 7 декабря 2018, 15:08

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

«Россети» будут использовать российские разработки для создания SCADA

7 декабря 2018, 15:08
Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский провел совещание с отечественными и зарубежными разработчиками систем управления и сбора данных SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) в рамках реализации программы по цифровой трансформации.

Ливинский отметил, что «Россети» планируют разработать собственную систему SCADA в течение ближайших трех лет. В основе системы заложат полностью российские технологии. Это касается не только программного обеспечения, но и всех комплектующих. Подобные системы помогут модернизировать российские высокотехнологичные предприятия и сделают их востребованными на внешнем рынке технологий. Координатором проекта назначен генеральный директор – главный инженер холдинга Андрей Майоров.

Издание «Новые известия» сообщает, что совещание по вопросам разработки системы SCADA состоялось в последний день международного форума «Электрические сети». Кроме «Россетей» участниками мероприятия стали 14 компаний, среди которых General Electric, ОРЕХсофт и ЮНИТЕРА ЛАБС.

Кроме того Ливинский добавил, что «Россети» не хотят вводить ограничение конкуренции среди поставщиков, поэтому компания будет открыта и для зарубежных партнеров.

SCADA в режиме онлайн позволяет собирать, обрабатывать, отображать данные о мониторинговом объекте, а также полностью управлять инфраструктурой электросетей. В итоге система самостоятельно сможет определять необходимые режимы работы, находить повреждения в сетях и автоматически их переключать, чтобы не допустить отключение электричества у потребителей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика