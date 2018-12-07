«Россети» будут использовать российские разработки для создания SCADA

Ливинский отметил, что «Россети» планируют разработать собственную систему SCADA в течение ближайших трех лет. В основе системы заложат полностью российские технологии. Это касается не только программного обеспечения, но и всех комплектующих. Подобные системы помогут модернизировать российские высокотехнологичные предприятия и сделают их востребованными на внешнем рынке технологий. Координатором проекта назначен генеральный директор – главный инженер холдинга Андрей Майоров.