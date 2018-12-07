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Posted 7 декабря 2018, 04:47

Published 7 декабря 2018, 04:47

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Ростовчане предложили способ ликвидировать пробки на въезде в город

7 декабря 2018, 04:47
Житель Ростова-на-Дону предложил властям способ, который, по его мнению, поможет ликвидировать пробки на въездах в город, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Необходимо убрать светофор с левым поворотом возле рынка стройматериалов на Аксайском проспекте. Здесь появляются заторы на въезде в город со стороны Новочеркасска, их протяженность составляет около пяти километров", - написал ростовчанин.

Он добавил, что пробки также образуются от старого аэропорта до светофора с левым поворотом на Аксайском проспекте. По его словам, альтернативным маршрутом является разворот на Шолохова, который располагается на расстоянии в 1 километр от этого светофора.

Отмечается, что для пешеходов недалеко есть надземный переход.

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