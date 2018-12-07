Ростовчане предложили способ ликвидировать пробки на въезде в город

Posted 7 декабря 2018, 04:47
Published 7 декабря 2018, 04:47
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Необходимо убрать светофор с левым поворотом возле рынка стройматериалов на Аксайском проспекте. Здесь появляются заторы на въезде в город со стороны Новочеркасска, их протяженность составляет около пяти километров", - написал ростовчанин.
Он добавил, что пробки также образуются от старого аэропорта до светофора с левым поворотом на Аксайском проспекте. По его словам, альтернативным маршрутом является разворот на Шолохова, который располагается на расстоянии в 1 километр от этого светофора.
Отмечается, что для пешеходов недалеко есть надземный переход.