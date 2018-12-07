В Крыму наказали рублем 77 водителей автобусов за подбор безбилетников

Posted 7 декабря 2018, 04:19
Published 7 декабря 2018, 04:19
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Так, с января по ноябрь 2018 года предприятие «Крымавтотранс» направило Управлению госавтодорнадзора 95 видеоматериалов с зафиксированными нарушениями.
В рамках договорных обязательств с автоперевозчиками подбор и провоз безбилетных пассажиров на прилегающей территории к автовокзалам и автостанциям запрещен. Все нарушения фиксируются на видео. За нарушение условий договора предусмотрен штраф. Кроме того, видеоматериалы направляются в крымский филиал Ространснадзора.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]