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Posted 7 декабря 2018, 04:19

Published 7 декабря 2018, 04:19

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

В Крыму наказали рублем 77 водителей автобусов за подбор безбилетников

7 декабря 2018, 04:19
В Республике Крым в 2018 году к административной ответственности были привлечены 77 водителей автобусов за посадку пассажиров в неустановленных местах, говорится в сообщении регионального Минтранса.

Так, с января по ноябрь 2018 года предприятие «Крымавтотранс» направило Управлению госавтодорнадзора 95 видеоматериалов с зафиксированными нарушениями.

В рамках договорных обязательств с автоперевозчиками подбор и провоз безбилетных пассажиров на прилегающей территории к автовокзалам и автостанциям запрещен. Все нарушения фиксируются на видео. За нарушение условий договора предусмотрен штраф. Кроме того, видеоматериалы направляются в крымский филиал Ространснадзора.

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