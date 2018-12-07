В Крыму наказали рублем 77 водителей автобусов за подбор безбилетников

В рамках договорных обязательств с автоперевозчиками подбор и провоз безбилетных пассажиров на прилегающей территории к автовокзалам и автостанциям запрещен. Все нарушения фиксируются на видео. За нарушение условий договора предусмотрен штраф. Кроме того, видеоматериалы направляются в крымский филиал Ространснадзора.