В Ростове 79-летний пенсионер украл плохо лежащую гирлянду за 120 тыс руб

Posted 7 декабря 2018, 14:36
Published 7 декабря 2018, 14:36
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
"Мужчина в возрасте 79 лет шел по улице и увидел лежащую на земле гирлянду. Он ее поднял и забрал себе", - сказано в сообщении.
Оказалось, что рабочие планировали украсить гирляндой улицу. Они отвлеклись на пару минут и за это время она пропала.
Отмечается, что фигурант хотел продать украденное. Стоимость гирлянды составляет 120 тысяч рублей.
Теперь по факту кражи завели уголовное дело.