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Posted 7 декабря 2018, 14:36

Published 7 декабря 2018, 14:36

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

В Ростове 79-летний пенсионер украл плохо лежащую гирлянду за 120 тыс руб

7 декабря 2018, 14:36
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении пожилого мужчины, который украл у рабочих дорогостоящую гирлянду, сообщили в региональном УМВД.

"Мужчина в возрасте 79 лет шел по улице и увидел лежащую на земле гирлянду. Он ее поднял и забрал себе", - сказано в сообщении.

Оказалось, что рабочие планировали украсить гирляндой улицу. Они отвлеклись на пару минут и за это время она пропала.

Отмечается, что фигурант хотел продать украденное. Стоимость гирлянды составляет 120 тысяч рублей.

Теперь по факту кражи завели уголовное дело.

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