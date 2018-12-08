Глава администрации Ростова высоко оценил благоустройство дворов

"Раньше у нас здесь для детей была только песочница в углу, а теперь двор разбит на несколько зон: есть площадка для малышей, для детей постарше появилось футбольное и волейбольное поле, спортивная площадка. У нас были гаражи, которые закрывали внешний вид, а теперь на их месте появилась гостевая парковка", - подчеркнула Гутенева.