Глава администрации Ростова высоко оценил благоустройство дворов

В субботу, 8 декабря, глава администрации Ростова во время рабочей поездки посетил три дворовые территории многоквартирных домов по адресам Кировского района по адресамул. Седова 10, ул. Седова, 12 и ул. Седова 14/1. Стоит отметить, что на всех трех адресах в 2015 и 2016 годах был сделан капитальный ремонт фасадов и кровли. Общая сумма работ по благоустройству дворовых территорий составляет 25,5 миллионов рублей.
"Работа была непростая, так как нужно было укрепить подпорную стенку, чтобы двор стал безопаснее. Во дворе до реконструкции не было игровой площадки для детей, парковки, дорожек, освещения, а теперь здесь есть все для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно», - сообщил мэр Ростова Виталий Кушнарев.
Как рассказала председатель ТСЖ "Удача" Наталья Гутенева, жильцы активно участвовали в разработке проекта дворовой территории и сейчас продолжают благоустраивать свой двор.
"Раньше у нас здесь для детей была только песочница в углу, а теперь двор разбит на несколько зон: есть площадка для малышей, для детей постарше появилось футбольное и волейбольное поле, спортивная площадка. У нас были гаражи, которые закрывали внешний вид, а теперь на их месте появилась гостевая парковка", - подчеркнула Гутенева.
Напомним, что в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Ростове участвуют 36 дворовых территорий, которые выполнили работы на 337 миллионов рублей, и две общественные территории - парк "Северный" и "Собино", которые должны быть благоустроены до конца текущего года.