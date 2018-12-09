Тройное ДТП в Ростове попало на камеру видеонаблюдения

Авария произошла из-за невнимательности водителей. Так как перекресток нерегулируемый, водители не соблюдают правил ПДД. Отсюда здесь аварии - частое явление. Местные жители вспомнили три ДТП, которые произошли на этом перекрестке за последнюю неделю. Водители не раз просили установить здесь светофор, однако пока власти их не слышат. На этот раз в результате аварии никто не пострадал.