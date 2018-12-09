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Posted 9 декабря 2018, 16:54

Published 9 декабря 2018, 16:54

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Тройное ДТП в Ростове попало на камеру видеонаблюдения

9 декабря 2018, 16:54
В Ростове днем в воскресенье произошло тройное ДТП на пересечении улицы Белорусской и переулка Днепропетровского, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

Авария произошла из-за невнимательности водителей. Так как перекресток нерегулируемый, водители не соблюдают правил ПДД. Отсюда здесь аварии - частое явление. Местные жители вспомнили три ДТП, которые произошли на этом перекрестке за последнюю неделю. Водители не раз просили установить здесь светофор, однако пока власти их не слышат. На этот раз в результате аварии никто не пострадал.

«Машины получили механические повреждения. Проводится проверка», - отметили в ведомстве.

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