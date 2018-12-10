Аудиоспектакли для слабовидящих детей запишут участники конкурса "Живая классика"

За годы проведения конкурса юных чтецов "Живая классика" кураторы в разных регионах России сошлись во мнении, что участники обладают схожими личностными качествами, такими как развитый эмоциональный интеллект, критическое мышление, креативность, склонность к сотрудничеству. Именно поэтому дети-участники конкурса стали инициировать собственные социальные проекты, одним из которых является запись аудиоспектаклей.