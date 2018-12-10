Аудиоспектакли для слабовидящих детей запишут участники конкурса "Живая классика"

"Это не спланированная акция, предложение исходило от самих участников конкурса и организаторы решили поддержать начинание", - сказано в сообщении.
В реализации идеи поможет грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, участие в проекте может принять любая коррекционная школа III-IV вида, вне зависимости от того, в каком городе она находится.
За годы проведения конкурса юных чтецов "Живая классика" кураторы в разных регионах России сошлись во мнении, что участники обладают схожими личностными качествами, такими как развитый эмоциональный интеллект, критическое мышление, креативность, склонность к сотрудничеству. Именно поэтому дети-участники конкурса стали инициировать собственные социальные проекты, одним из которых является запись аудиоспектаклей.
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