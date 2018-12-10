Курительный павильон появится у аэропорта Платов

Posted 10 декабря 2018, 13:21
Published 10 декабря 2018, 13:21
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Закупка будет производиться у единственного поставщика. На все стройработы выделят более 3,2 миллиона рублей.
Предполагается строительство остановочного и курительного павильонов на привокзальной площади.
"Ростоваэроинвест" владеет 38% уставного капитала аэропорта Платов. До этого компания разместила еще одну закупку по проведению корпоратива, на который будет потрачено 4,5 миллиона рублей.