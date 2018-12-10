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Posted 10 декабря 2018, 13:00

Published 10 декабря 2018, 13:00

Modified 1 октября, 15:08

Updated 1 октября, 15:08

В Астрахани на Новом мосту произошло массовое ДТП

10 декабря 2018, 13:00
Массовое ДТП произошло на новом мосту в Астрахани, сообщается в городском паблике.

"Пострадали как минимум 3 автомобиля. Очевидцы утверждают, что на мосту очень скользко", - сказано в сообщении.

По сообщениям местных СМИ, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию.

Есть пострадавшие, у 39-летнего мужчины травма грудной клетки, а 25-летний парень сломал голеностопный сустав.

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