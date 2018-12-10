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Posted 10 декабря 2018, 15:36

Published 10 декабря 2018, 15:36

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

Во время пожара в Якутии погибли двое детей

10 декабря 2018, 15:36
В одном из многоквартирных домов якутского села Кысыл-Сыр в результате пожара погибли двое детей.

Как информирует 10 декабря портал «Дни.ру», несовершеннолетние остались дома без присмотра в то время, когда их мать ушла за покупками.

Сотрудниками МЧС во время тушения пожара были обнаружены дети, находящиеся без сознания. Медикам спасти их не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Выясняется причина возгорания и причины оставления малолетних детей в опасности.

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