Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове начнется в 2019 году

"На сегодняшний день проектно-сметная документация по реконструкции ростовского Дворца спорта находится на экспертизе, и со следующего года мы начнем выполнять работы на данном объекте, и планируем закончить в 2020 году, но, так как объем большой, может перенесем сроки завершения на 2021 год", - сообщил Гуськов.