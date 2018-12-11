Капитальный ремонт Дворца спорта в Ростове начнется в 2019 году

Posted 11 декабря 2018, 15:50
Published 11 декабря 2018, 15:50
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
"На сегодняшний день проектно-сметная документация по реконструкции ростовского Дворца спорта находится на экспертизе, и со следующего года мы начнем выполнять работы на данном объекте, и планируем закончить в 2020 году, но, так как объем большой, может перенесем сроки завершения на 2021 год", - сообщил Гуськов.
Напомним, что в 2019 году в Левобережной части Ростова планируется начать строительство нового гандбольного дворца, который будет приспособлен для проведения соревнований различного уровня по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону. Планируемый объем инвестиций составляет около миллиарда рублей.
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