Ростовчанин получил 11 лет колонии за убийство во время драки

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 11,5 года колонии местного жителя, который во время драки убил человека, сообщает региональная прокуратура.

"Инцидент случился в начале января текущего года. Фигурант подрался с мужчиной на почве личных неприязненных отношений", - сказано в сообщении. Отмечается, что после драки потерпевшего доставили в больницу, через некоторое время он умер. Тогда в отношении 40-летнего нападавшего завели уголовно дело. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.