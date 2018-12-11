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Posted 11 декабря 2018, 04:36

Published 11 декабря 2018, 04:36

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Ростовчанин получил 11 лет колонии за убийство во время драки

11 декабря 2018, 04:36
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 11,5 года колонии местного жителя, который во время драки убил человека, сообщает региональная прокуратура.

"Инцидент случился в начале января текущего года. Фигурант подрался с мужчиной на почве личных неприязненных отношений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после драки потерпевшего доставили в больницу, через некоторое время он умер. Тогда в отношении 40-летнего нападавшего завели уголовно дело.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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