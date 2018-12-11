Ростовчанин получил 11 лет колонии за убийство во время драки

Posted 11 декабря 2018, 04:36
Published 11 декабря 2018, 04:36
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Инцидент случился в начале января текущего года. Фигурант подрался с мужчиной на почве личных неприязненных отношений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после драки потерпевшего доставили в больницу, через некоторое время он умер. Тогда в отношении 40-летнего нападавшего завели уголовно дело.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.