За ложное сообщение о бомбе осудили мужчину в Сочи

Posted 11 декабря 2018, 14:21
Published 11 декабря 2018, 14:21
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
"В начале октября мужчина позвонил в службу "112" и сообщил о якобы заложенной террористами в многолюдном месте бомбе ", - сказано в сообщении.
Своими действиями осужденный дезорганизовал работу правоохранительных органов и отвлек их на проверку заведомо ложного сообщения.
Учитывая признание вины правонарушителем и его раскаяние, суд приговорил 38-летнего "шутника" к 10 месяцам ограничения свободы. Также он полностью возместит расходы, затраченные на выезд служб по ложному вызову.
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