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Posted 11 декабря 2018, 14:21

Published 11 декабря 2018, 14:21

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

За ложное сообщение о бомбе осудили мужчину в Сочи

11 декабря 2018, 14:21
В Сочи за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили жителя Красноярского края, сообщила региональная прокуратура.

"В начале октября мужчина позвонил в службу "112" и сообщил о якобы заложенной террористами в многолюдном месте бомбе ", - сказано в сообщении.

Своими действиями осужденный дезорганизовал работу правоохранительных органов и отвлек их на проверку заведомо ложного сообщения.

Учитывая признание вины правонарушителем и его раскаяние, суд приговорил 38-летнего "шутника" к 10 месяцам ограничения свободы. Также он полностью возместит расходы, затраченные на выезд служб по ложному вызову.

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