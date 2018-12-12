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Более 16 тысяч ростовчан посетит новогоднюю ярмарку

12 декабря 2018, 13:21
Фото: RostovGazeta/ rostovgazeta.ru
В этом году новогоднюю ярмарку в «ДонЭкспоцентре» посетит более 16 тысяч ростовчан, сообщила RostovGazeta представитель компании "ДонЭкспоцентр" Надежда Солодовник.

«Нас каждый год посещает около 15 тысяч человек, и в этот раз мы ожидаем не меньше людей», - сказала Солодовник. Она пояснила, что ярмарка проводится около 10 лет каждый раз в преддверии нового года.

По ее словам, каждый год в ярмарке участвует порядка 150 поставщиков и производителей со всей страны. «Ярмарка включает в себя несколько разделов, и самый главный это, конечно же, возможность приобрести интересную новогоднюю атрибутику, подарки, угощения к столу», - прокомментировала она.

Фото: RostovGazeta/ rostovgazeta.ru

Собеседница добавила, что на празднике обширная программа мероприятий для детей и их родителей. «Спектакли, мастер классы, различные конкурсы с призами. Также есть резиденция деда Мороза. Все это для посетителей бесплатно», - подчеркнула Солодовник.

В рамках выставки «Новогодняя ярмарка» также состоялось торжественное награждение участников благотворительной акции «Символ года». Более 1000 свинок из бумаги, картона, ткани и других подручных материалов сделали жители Ростова-на-Дону для благотворительной ярмарки, которая идет в «ДонЭкспоцентр» прямо сейчас. Все вырученные от продажи средства передаются в «Русфонд» - один из крупнейших фондов помощи тяжелобольным детям в России.

Ярмарка проходит в «ДонЭкспоцентре» с 12 по 16 декабря.

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