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Posted 13 декабря 2018, 09:32

Published 13 декабря 2018, 09:32

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчанин пожаловался Бастрыкину на затягивание следствием дела об убийстве брата

13 декабря 2018, 09:32
Житель Ростовской области пожаловался председателю следственного комитета Александру Бастрыкину на ход расследования уголовного дела по факту убийства его брата, сообщает региональное УСКР.

"Обратившийся уверен, что во время расследования не были приняты во внимание доводы о других возможных заказчиках преступления из числа банды", - сказано в сообщении.

Бастрыкин выслушал заявителя, после чего потребовал от ростовских следователей объяснений. Подчиненные рассказали о ходе расследования.

Они добавили, что в скором времени фигуранты пойдут под суд. Брат убитого остался удовлетворен ответами.

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