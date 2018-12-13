Ростовчанин пожаловался Бастрыкину на затягивание следствием дела об убийстве брата

Posted 13 декабря 2018, 09:32
Published 13 декабря 2018, 09:32
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Обратившийся уверен, что во время расследования не были приняты во внимание доводы о других возможных заказчиках преступления из числа банды", - сказано в сообщении.
Бастрыкин выслушал заявителя, после чего потребовал от ростовских следователей объяснений. Подчиненные рассказали о ходе расследования.
Они добавили, что в скором времени фигуранты пойдут под суд. Брат убитого остался удовлетворен ответами.