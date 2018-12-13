rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские депутаты потратят 33 млн руб на аренду машин в 2019 г

13 декабря 2018, 15:05
Фото: maxpixel.net
Заксобрание Ростовской области объявило аукцион по выбору подрядчика, который предоставит в аренду машины за 33,8 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заявку на участие можно подать до 26 декабря. Сам аукцион состоится через 3 дня.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет предоставить 25 легковых автомобилей. Их пробег должен варьироваться от 16 тысяч до 36,8 тысячи километров.

Все машины должны быть с кондиционерами и подушками безопасности. При этом пять машин должны иметь мощность двигателя не менее 244 "лошадок".

У водителей будет ненормированный рабочий день. Сервисным обслуживанием, ремонтом и закупкой запчастей займется исполнитель.

Материалы по теме
Ростов потратит на дорожную разметку в 2019 году 92 млн рубРостовский зоопарк потратит 4,6 млн руб на ремонт домиков для животныхВ Новочеркасске потратят 1 млн руб на охрану скотомогильника
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58