Ростовские депутаты потратят 33 млн руб на аренду машин в 2019 г

Заявку на участие можно подать до 26 декабря. Сам аукцион состоится через 3 дня.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет предоставить 25 легковых автомобилей. Их пробег должен варьироваться от 16 тысяч до 36,8 тысячи километров.
Все машины должны быть с кондиционерами и подушками безопасности. При этом пять машин должны иметь мощность двигателя не менее 244 "лошадок".
У водителей будет ненормированный рабочий день. Сервисным обслуживанием, ремонтом и закупкой запчастей займется исполнитель.