rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Директора управляющей компании будут судить в Ростове за хищение 7 млн руб

14 декабря 2018, 04:47
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении директора управляющей компании "Полипроф", который похитил 7,6 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

"В 2015 году компания занималась капремонтом многоквартирных домов на Социалистической и проспекте Буденновском. Фигурант решил использовать более дешевые и низкокачественные материалы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый внес в акты приемки выполненных работ недостоверные данные об объемах выполненных работ и их стоимости. Всего мужчина украл 7,6 миллиона рублей.

По факту мошенничества завели уголовное дело, его передали в Октябрьский райсуд. Максимальное наказание - 10 лет колонии.

Материалы по теме
Ростовского мошенника будут судить за обман руководителей подразделений РЖДМошенник из Новочеркасска организовал "бизнес" на ставках на спортВ Санкт-Петербурге задержан обокравший участника ВОВ мошенник
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28