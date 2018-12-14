Директора управляющей компании будут судить в Ростове за хищение 7 млн руб

"В 2015 году компания занималась капремонтом многоквартирных домов на Социалистической и проспекте Буденновском. Фигурант решил использовать более дешевые и низкокачественные материалы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый внес в акты приемки выполненных работ недостоверные данные об объемах выполненных работ и их стоимости. Всего мужчина украл 7,6 миллиона рублей.
По факту мошенничества завели уголовное дело, его передали в Октябрьский райсуд. Максимальное наказание - 10 лет колонии.