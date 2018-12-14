Итоги недели: авто для Чуба, Ростов «уйдет» под воду, интерес Ткачева к «Евродону»

Posted 14 декабря 2018, 15:17
Published 14 декабря 2018, 15:17
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
На неделе появилась интересная информация, что власти региона оплатят аренду автомобиля бывшему губернатору Владимиру Чубу, который ушел со своего поста много лет назад. Власти области объявили аукцион, подрядчику достанутся более 1,4 миллиона рублей. Для Чуба подберут легковушку, мощность мотора которой будет не менее 200 "лошадок". В автомобиле предусмотрят системы обогрева, подушки безопасности, ABS и усилитель рулевого управления.
Также через сайт госзакупок стало известно, что заксобрание Ростовской области объявило аукцион по выбору компании, которая предоставит в аренду 25 машин. За 2019 год депутаты хотят потратить почти 34 миллиона рублей.
Согласно техзаданию, пять машин должны иметь мощность двигателя не менее 244 "лошадок".
Ученые опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что Ростов потопит в ближайшие 100 лет из-за глобального потепления.
Напомним, National Geographic еще в 2013 году опубликовал список городов, которые окажутся под водой из-за глобального потепления. Однако ростовские СМИ решили раздуть эту тему только сейчас.
Специалисты уверены, что необходимо около 5 тысяч лет, чтобы растопить весь лед на Земле. На карте, кстати, указаны такие города, как Санкт-Петербург, Ростов, Волгоград и Астрахань.
Эксперты заявили, что в ближайшие 100 лет Ростовской области не угрожает никакое глобальное потепление и уход под воду.
Источник RostovGazeta сообщил, что экс-глава Минсельхоза России Александр Ткачев заинтересовался покупкой находящегося на грани банкротства предприятия "Евродон".
Сейчас в отношении "Евродона" началась процедура банкротства, Внешэкономбанк хочет его продать до конца следующего года. Проблемы в компании начались еще несколько лет назад, за это время к производителю было подано несколько многомиллионных исков. Кроме того, поступали заявления с требованием признать "Евродон" банкротом.
Источник пояснил, что покупка интересует Ткачева, который на данный момент входит в совет директоров «Агрокомплекса». Свой интерес проявляют несколько организаций, в том числе не профильные. Однако конкретной цены не предлагалось.