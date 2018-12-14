Итоги недели: авто для Чуба, Ростов «уйдет» под воду, интерес Ткачева к «Евродону»

Сейчас в отношении "Евродона" началась процедура банкротства, Внешэкономбанк хочет его продать до конца следующего года. Проблемы в компании начались еще несколько лет назад, за это время к производителю было подано несколько многомиллионных исков. Кроме того, поступали заявления с требованием признать "Евродон" банкротом.