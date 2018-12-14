"Ростелеком" устроил онлайн-эфир Всероссийского турнира по настольному теннису

В частности, в этот раз звание мастера спорта защитили 8 участников, выполнивших норматив. В их число вошли теннисисты из Ростова-на-Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы.Заместитель директора Ростовского филиала "Ростелеком", директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Александр Грибков подчеркнул, что компания нередко выступает партнерам по телекоммуникации на различных спортивных мероприятиях.