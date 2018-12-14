"Ростелеком" устроил онлайн-эфир Всероссийского турнира по настольному теннису

Posted 14 декабря 2018, 08:42
Published 14 декабря 2018, 08:42
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
"Ростелеком" выступил в качестве телекоммуникационного партнера на Всероссийском турнире по настольному теннису "Тихий Дон" в Ростове-на-дону, говорится в сообщении компании.
Состязания, в которых приняли участие свыше 400 теннисистов разных возрастов из 20 российских регионов, прошли в областном Дворце спорта в Ростове с 4 по 9 декабря 2018 г. Онлайн-трансляция турнира велась на канале видеохостинга YouTube. Для этого "Ростелеком" обеспечил подключение интернет-канала со скоростью 100Мбит/с.
В общей сложности за время проведения чемпионата было разыграно 36 медалей в одиночных и парных разрядах. Денежными призами были отмечены участники, занявшие с первого по шестое места в одиночных разрядах среди мужчин и женщин.
По словам президента Федерации настольного тенниса Ростовской области Владимира Котова, прошедший турнир "Тихий Дон" включен в календарь соревнований российского Минспорта и имеет солидный призовой фонд. Он важен для спортсменов, поскольку позволяет получить звание Мастера спорта.
В частности, в этот раз звание мастера спорта защитили 8 участников, выполнивших норматив. В их число вошли теннисисты из Ростова-на-Дону, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы.Заместитель директора Ростовского филиала "Ростелеком", директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Александр Грибков подчеркнул, что компания нередко выступает партнерам по телекоммуникации на различных спортивных мероприятиях.
"Ростелеком" ассоциирует свой высоко конкурентный бизнес со спортом, в частности, - со спортивной инфраструктурой, которую подключаем в рамках всех мероприятий", - сообщил он.
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