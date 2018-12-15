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Posted 15 декабря 2018, 06:26

Published 15 декабря 2018, 06:26

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Более 9 тыс жителей Ростова остались без света из-за аварии

15 декабря 2018, 06:26
В Ростове-на-Дону произошла аварийная ситуация на сетях энергоснабжения, без света остались более 9 тысяч человек, сообщает горадминистрация.

"Произошло повреждение кабельных линий от трансформаторных подстанций на территории завода "Ростсельмаш". Сейчас света нет в 117 многоквартирных домах в микрорайоне Сельмаш", - пояснили в мэрии.

В данный момент проходят восстановительные работы. В них участвуют 19 человек, применяются 6 единиц спецтехники. В том числе 2 автогидроподъемника и 2 лаборатории.

Завершиться работы должны в 11.00 мск субботы.

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