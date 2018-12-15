Более 9 тыс жителей Ростова остались без света из-за аварии

Posted 15 декабря 2018, 06:26
Published 15 декабря 2018, 06:26
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Произошло повреждение кабельных линий от трансформаторных подстанций на территории завода "Ростсельмаш". Сейчас света нет в 117 многоквартирных домах в микрорайоне Сельмаш", - пояснили в мэрии.
В данный момент проходят восстановительные работы. В них участвуют 19 человек, применяются 6 единиц спецтехники. В том числе 2 автогидроподъемника и 2 лаборатории.
Завершиться работы должны в 11.00 мск субботы.