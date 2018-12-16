Аэропорту Платов пришлось заложить лифты и исторические инсталляции

В Ростове-на-Дону новый аэропорт Платов заложил различное оборудование, в том числе лифты, говорится в документах, которые есть в распоряжении RostovGazeta.

Среди заложенного имущества есть лифт кейтеринговый, электротехническая лаборатория, бульдозер, машина аэродромная подметально-вакуумная. Кроме того, воздушная гавань заложила инсталляции "Вольный Юг" и "Сквозь века". Также в список попали пассажирский лифт, системы безопасности и досмотра пассажиров, защитных ограждений аэровокзального комплекса. Залогодержателем выступил БАНК ГПБ (АО). Согласно документам, Платов должен выполнить обязательства по залогу до конца года. Между тем аэропорт планирует потратить 1,7 миллиона рублей на работы по дератизации и дезинсекции. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.