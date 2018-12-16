Музыкальная школа им. П.И. Чайковского в Ростове отпраздновала 75-летие

"Заведение было открыто в тяжелые времена, когда город Ростов был только освобожден, но общая победа была еще далека. Школа вмещала совсем небольшое число детей, более 36 учеников, но сегодня это учебное заведение, в стенах которого обучается 690 детей, и только за последние три года более 600 человек стали победителями различных международных конкурсов. Мы гордимся, что в нашем городе есть такое замечательное учебное заведение", - сообщила заместитель главы города Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.