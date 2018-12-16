Музыкальная школа им. П.И. Чайковского в Ростове отпраздновала 75-летие

Posted 16 декабря 2018, 15:17
Published 16 декабря 2018, 15:17
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского была открыта 1 ноября 1943 года, в тяжёлое для всей страны военное время. Именно в этот период власти принимают школе было присвоено почётное имя Петра Ильича Чайковского.
"Заведение было открыто в тяжелые времена, когда город Ростов был только освобожден, но общая победа была еще далека. Школа вмещала совсем небольшое число детей, более 36 учеников, но сегодня это учебное заведение, в стенах которого обучается 690 детей, и только за последние три года более 600 человек стали победителями различных международных конкурсов. Мы гордимся, что в нашем городе есть такое замечательное учебное заведение", - сообщила заместитель главы города Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
В этот день не мало теплых слов прозвучало в адрес преподавательского состава, которые, вкладывая в учеников необходимые знания, увлекают детей в волшебный мир музыки. Знак отличия за заслуги перед городом получили лучшие учителя.
"Вы восптываете детей, вселяете любовь к музыке и несете службу музыке каждый день. Вы ведь не только учите играть на инструментах, но и формируете гармоничную личность, именно поэтому ваши ученики достигают таких успехов, которыми мы гордимся", - подчеркнула Елена Кожухова.
Во время концерта зрители услышали разнообразную программу, и каждый номер был тепло встречен зрителями.