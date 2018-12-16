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Posted 16 декабря 2018, 15:17

Published 16 декабря 2018, 15:17

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Музыкальная школа им. П.И. Чайковского в Ростове отпраздновала 75-летие

16 декабря 2018, 15:17
В Ростове в субботу, 15 декабря, торжественно отметили 75-летие детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского, передает корреспондент RostovGazeta.

Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского была открыта 1 ноября 1943 года, в тяжёлое для всей страны военное время. Именно в этот период власти принимают школе было присвоено почётное имя Петра Ильича Чайковского.

"Заведение было открыто в тяжелые времена, когда город Ростов был только освобожден, но общая победа была еще далека. Школа вмещала совсем небольшое число детей, более 36 учеников, но сегодня это учебное заведение, в стенах которого обучается 690 детей, и только за последние три года более 600 человек стали победителями различных международных конкурсов. Мы гордимся, что в нашем городе есть такое замечательное учебное заведение", - сообщила заместитель главы города Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.

В этот день не мало теплых слов прозвучало в адрес преподавательского состава, которые, вкладывая в учеников необходимые знания, увлекают детей в волшебный мир музыки. Знак отличия за заслуги перед городом получили лучшие учителя.

"Вы восптываете детей, вселяете любовь к музыке и несете службу музыке каждый день. Вы ведь не только учите играть на инструментах, но и формируете гармоничную личность, именно поэтому ваши ученики достигают таких успехов, которыми мы гордимся", - подчеркнула Елена Кожухова.

Во время концерта зрители услышали разнообразную программу, и каждый номер был тепло встречен зрителями.

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