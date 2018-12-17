Дополнительные школьные автобусы появились в Батайске

Posted 17 декабря 2018, 07:32
Published 17 декабря 2018, 07:32
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
"Сейчас уже ходят школьные автобусы по этому маршруту. Однако проблема заключается в организации техобслуживания, чем должны заниматься учебные заведения", - сказано в сообщении.
Также существует нехватка водителей. Чтобы исправить эту ситуацию, ввели дополнительный рейс по утрам.
Автобусы курсируют по маршруту №2 от железнодорожного вокзала до Наливной. Кроме того, до 24 декабря скорректируют расписание транспорта по маршрутам Вокзал – Залесье и Вокзал – Наливная. Это необходимо, чтобы детям из поселков было легче добираться до остановок.