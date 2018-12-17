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Posted 17 декабря 2018, 07:32

Published 17 декабря 2018, 07:32

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Дополнительные школьные автобусы появились в Батайске

17 декабря 2018, 07:32
В Батайске Ростовской области пустили дополнительные автобусы до Наливной и Залесья, сообщает горадминистрация.

"Сейчас уже ходят школьные автобусы по этому маршруту. Однако проблема заключается в организации техобслуживания, чем должны заниматься учебные заведения", - сказано в сообщении.

Также существует нехватка водителей. Чтобы исправить эту ситуацию, ввели дополнительный рейс по утрам.

Автобусы курсируют по маршруту №2 от железнодорожного вокзала до Наливной. Кроме того, до 24 декабря скорректируют расписание транспорта по маршрутам Вокзал – Залесье и Вокзал – Наливная. Это необходимо, чтобы детям из поселков было легче добираться до остановок.

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