Дополнительные школьные автобусы появились в Батайске

Автобусы курсируют по маршруту №2 от железнодорожного вокзала до Наливной. Кроме того, до 24 декабря скорректируют расписание транспорта по маршрутам Вокзал – Залесье и Вокзал – Наливная. Это необходимо, чтобы детям из поселков было легче добираться до остановок.