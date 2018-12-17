Пенсионер и девушка погибли в ДТП с 4 авто в Анапе

Posted 17 декабря 2018, 12:37
Published 17 декабря 2018, 12:37
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Вечером воскресенья на улице Солнечной 44-летняя водитель Ford Focus не уступила дорогу и столкнулась с Subaru Impreza под управлением 28-летнего парня", - сказано в сообщении.
От удара Subaru Impreza откинуло в сторону, в результате чего авто столкнулось с еще двумя машинами - ВАЗ-2104 и Citroen C3.
Виновницу аварии и водителя Subaru доставили в больницу с травмами, пассажирка Subaru и водитель ВАЗ погибли на месте.
р3