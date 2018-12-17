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Posted 17 декабря 2018, 12:37

Published 17 декабря 2018, 12:37

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Пенсионер и девушка погибли в ДТП с 4 авто в Анапе

17 декабря 2018, 12:37
Девушка 20 лет и 79-летний мужчина погибли в результате аварии с 4-мя автомобилями в Анапе, сообщило УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

"Вечером воскресенья на улице Солнечной 44-летняя водитель Ford Focus не уступила дорогу и столкнулась с Subaru Impreza под управлением 28-летнего парня", - сказано в сообщении.

От удара Subaru Impreza откинуло в сторону, в результате чего авто столкнулось с еще двумя машинами - ВАЗ-2104 и Citroen C3.

Виновницу аварии и водителя Subaru доставили в больницу с травмами, пассажирка Subaru и водитель ВАЗ погибли на месте.

р3

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