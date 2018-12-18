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Posted 18 декабря 2018, 13:10

Published 18 декабря 2018, 13:10

Modified 1 октября, 14:30

Updated 1 октября, 14:30

Лучшим банком десятилетия в России признали Альфа-Банк

18 декабря 2018, 13:10
Сразу в двух номинациях премии под названием SPEAR'S Russia Wealth Management Awards победил Альфа-Банк, сведения предоставил пресс-центр организации.

Премию присуждали в десятый раз, и кредитно-финансовое учреждение стало лучшим банком России за последние 10 лет и самым удобным для корпоративных клиентов.

Вручаемая каждый год премия, аналогичная английской SPEAR’S Wealth Management Awards, определяет лучших в секторе Private Banking и смежных направлений. В стране премию организовали издание SPEAR'S Russia и PBWM.ru.

"Эта награда вызывает у нас особое чувство гордости. Быть лидером в условиях, когда твои конкуренты - безусловные профессионалы своего дела, всегда вызов. Мы это сделали. Эта победа - еще одно доказательство высочайшего уровня экспертизы команды и сервиса Альфа-Банка в сфере управления крупным частным капиталом. Мы будем и дальше продолжать развиваться вместе с нашими клиентами", - прокомментировала Управляющий директор Альфа Private Катерина Милеева.

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#Экономика#Новости
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