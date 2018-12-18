Лучшим банком десятилетия в России признали Альфа-Банк

"Эта награда вызывает у нас особое чувство гордости. Быть лидером в условиях, когда твои конкуренты - безусловные профессионалы своего дела, всегда вызов. Мы это сделали. Эта победа - еще одно доказательство высочайшего уровня экспертизы команды и сервиса Альфа-Банка в сфере управления крупным частным капиталом. Мы будем и дальше продолжать развиваться вместе с нашими клиентами", - прокомментировала Управляющий директор Альфа Private Катерина Милеева.