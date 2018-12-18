Новогодняя ель Ростова попала в топ-20 самых высоких в России

Posted 18 декабря 2018, 14:47
Published 18 декабря 2018, 14:47
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
"Установленная на Театральной площади Ростова ель достигает в высоту 20 метров", - сказано в сообщении.
При этом новогодние ели в Ставрополе и Краснодаре оказались несколько выше, 25 и 23 метра соответственно.
Самая высокая ель в России высотой 55 метров стоит в Красноярске, на втором и третьем местах - 34-метровая ель в Уфе и 32-метровая в Туле.
В Москве высота главного новогоднего дерева 27 метров, в Санкт-Петербурге 25 метров, при этом в Москве и Уфе устанавливают живые ели.
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