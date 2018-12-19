Борец с автохамами в Ростове попался на 29 нарушениях ПДД

Жители Ростова-на-Дону раскритиковали борца с нарушителями ПДД, который, по их словам, сам 29 раз попадался на нарушениях на дорогах, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

"Борца за порядки на дорогах лишили прав за выезд на встречку через сплошную. Всего он 29 раз попадался на нарушениях, без страховки его ловили 12 раз", - сказано в сообщении. Автор публикации разместил видео, на котором показано, как водитель выезжает на встречку и его ловят полицейские. Также показаны кадры, как ранее автолюбитель учил полицейских. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок мужчины и заявили, что необходимо самому соблюдать правила, если занимаешься такой деятельностью. Другие с иронией отнеслись к случившемуся. Некоторые пошутили, что в будущем автолюбитель будет пешком критиковать сотрудников полиции. Другие заметили, что теперь завершится его карьера, как блогера.