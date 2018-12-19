Лучший студенческий отряд выбрали в Ростове

Posted 19 декабря 2018, 11:50
Published 19 декабря 2018, 11:50
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
В мероприятии, состоявшемся на базе Ростовского государственного университета путей сообщений, приняли участие почти 600 человек, среди которых бойцы, ветераны движения, лидеры молодежных организаций, а также представители властей города и региона.
Слет студотрядов в донской столице в этом году был организован уже в десятый раз. Движение появилось в 2008 году, а в настоящее время в студотряды Ростова входят свыше пяти тысяч человек.
Напомним, что в уходящем 2018 году Ростов принял Всероссийский слет студотрядов по случаю закрытия 59-го трудового семестра. При этом Ростовское региональное отделение получило звание лучшего в России. Кроме того, на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства бойцы сервисного отряда «Иммунитет» и отряда проводников «Красная стрела» показали лучшие в России результаты.
В ходе мероприятия был назван лучший студотряд. Им стал ОП "Красная стрела". Лучшим командиром была признана Валерия Ермоленко (СМО "Иммунитет"), лучшим комиссаром Ксения Посевина (РОПО "Юга"), а лучшим мастером Владислав Ковалев (ССО "Кариатида").
Участникам слета начальник отдела по делам молодежи Администрации Ростова Андрей Косенко вручил Приветственный адрес главы Администрации города Виталия Кушнарева и поздравил собравшихся с юбилеем.
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