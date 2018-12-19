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Posted 19 декабря 2018, 11:50

Published 19 декабря 2018, 11:50

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Лучший студенческий отряд выбрали в Ростове

19 декабря 2018, 11:50
В Ростове-на-Дону прошел городской слет студенческих отрядов, говорится на сайте городской администрации.

В мероприятии, состоявшемся на базе Ростовского государственного университета путей сообщений, приняли участие почти 600 человек, среди которых бойцы, ветераны движения, лидеры молодежных организаций, а также представители властей города и региона.

Слет студотрядов в донской столице в этом году был организован уже в десятый раз. Движение появилось в 2008 году, а в настоящее время в студотряды Ростова входят свыше пяти тысяч человек.

Напомним, что в уходящем 2018 году Ростов принял Всероссийский слет студотрядов по случаю закрытия 59-го трудового семестра. При этом Ростовское региональное отделение получило звание лучшего в России. Кроме того, на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства бойцы сервисного отряда «Иммунитет» и отряда проводников «Красная стрела» показали лучшие в России результаты.

В ходе мероприятия был назван лучший студотряд. Им стал ОП "Красная стрела". Лучшим командиром была признана Валерия Ермоленко (СМО "Иммунитет"), лучшим комиссаром Ксения Посевина (РОПО "Юга"), а лучшим мастером Владислав Ковалев (ССО "Кариатида").

Участникам слета начальник отдела по делам молодежи Администрации Ростова Андрей Косенко вручил Приветственный адрес главы Администрации города Виталия Кушнарева и поздравил собравшихся с юбилеем.

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