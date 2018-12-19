На 18 млрд руб увеличатся расходы бюджета Ростовской области в 2019 году

Расходы бюджета Ростовской области на 2019 год увеличатся на 18 миллиардов рублей. сообщило региональное Законодательное собрание.

"Ко второму чтению проекта областного бюджета с учетом внесенных поправок расходы увеличились на 18 миллиардов рублей, а доходы на 18,9 миллиарда рублей", - сказано в сообщении. Из общей суммы порядка 5 миллиарда рублей составят средства регионального бюджета и 14 миллиардов - федерального. Отмечается, что добавленные средства уйдут на повышение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, ремонт школ и детсадов, профилактику онкозаболеваний, ремонт памятников и домов культуры. Также 2,7 миллиарда рублей направят в дорожный фонд области. р3