На 18 млрд руб увеличатся расходы бюджета Ростовской области в 2019 году

Posted 19 декабря 2018, 07:30
Published 19 декабря 2018, 07:30
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
"Ко второму чтению проекта областного бюджета с учетом внесенных поправок расходы увеличились на 18 миллиардов рублей, а доходы на 18,9 миллиарда рублей", - сказано в сообщении.
Из общей суммы порядка 5 миллиарда рублей составят средства регионального бюджета и 14 миллиардов - федерального.
Отмечается, что добавленные средства уйдут на повышение зарплаты сотрудников бюджетной сферы, ремонт школ и детсадов, профилактику онкозаболеваний, ремонт памятников и домов культуры. Также 2,7 миллиарда рублей направят в дорожный фонд области.
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