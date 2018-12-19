rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2018, 13:45

Published 19 декабря 2018, 13:45

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Наркоман получил 12 лет колонии за захват заложницы в Ростове

19 декабря 2018, 13:45
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 12 годам колонии местного жителя, который с отверткой захватил заложницу, сообщает региональное УСКР.

"Наркоман в июле в районе проспекта Космонавтов скрывался от воображаемых полицейских. Он взял в заложники женщину и приставил к ее горлу нож и отвертку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант требовал от сотрудников полиции автомобиль. Потерпевшая вырвалась, а нападавшего задержали.

Ранее мужчина несколько раз был судим за оборот наркотиков, оружия и боеприпасов. В марте он освободился из колонии.

Теперь 32-летнему мужчине придется провести еще 12 лет в заключении.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика