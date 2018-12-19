Наркоман получил 12 лет колонии за захват заложницы в Ростове

Posted 19 декабря 2018, 13:45
Published 19 декабря 2018, 13:45
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
"Наркоман в июле в районе проспекта Космонавтов скрывался от воображаемых полицейских. Он взял в заложники женщину и приставил к ее горлу нож и отвертку", - сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант требовал от сотрудников полиции автомобиль. Потерпевшая вырвалась, а нападавшего задержали.
Ранее мужчина несколько раз был судим за оборот наркотиков, оружия и боеприпасов. В марте он освободился из колонии.
Теперь 32-летнему мужчине придется провести еще 12 лет в заключении.