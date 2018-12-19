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Posted 19 декабря 2018, 12:09

Published 19 декабря 2018, 12:09

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Подросток пропал возле собственного дома в Новороссийске

19 декабря 2018, 12:09
В Новороссийске возле собственного дома пропал 14-летний подросток, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"С заявлением о безвестном исчезновении сына обратилась мать подростка", - сказано в сообщении.

По словам матери, утром в понедельник она собиралась отвезти сына в школу, тот вышел на улицу и обещал ждать ее возле дома. Выйдя во двор, женщина сына не обнаружила и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Отмечается, что подросток ранее уже уходил из дома.

Следком начал доследственную проверку, к поискам подключили МВД и казачество.

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