Подросток пропал возле собственного дома в Новороссийске

Posted 19 декабря 2018, 12:09
Published 19 декабря 2018, 12:09
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"С заявлением о безвестном исчезновении сына обратилась мать подростка", - сказано в сообщении.
По словам матери, утром в понедельник она собиралась отвезти сына в школу, тот вышел на улицу и обещал ждать ее возле дома. Выйдя во двор, женщина сына не обнаружила и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Отмечается, что подросток ранее уже уходил из дома.
Следком начал доследственную проверку, к поискам подключили МВД и казачество.
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