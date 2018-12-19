Ювелирный гарнитур без декларации за 5 млн руб задержали в аэропорту Краснодара

"При досмотре у пассажира авиарейса обнаружили две коробочки фирмы Graff, содержимое которых было надето на супруге мужчины", - сказано в сообщении.
Экспертиза показала, что серьги и цепочка с кулоном изготовлены из золотого сплава с содержанием чистого золота, соответствующим 750 пробе, и платинового сплава с содержанием платины, соответствующей 950 пробе. В изделиях также присутствовали бесцветные камни круглой огранки, общий вес гарнитура превысил 370 граммов.
Отмечается, что по действующему законодательству физические лица имеют право ввозить воздушным путем товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин на сумму не более 10 тысяч евро.
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