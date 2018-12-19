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Ювелирный гарнитур без декларации за 5 млн руб задержали в аэропорту Краснодара

19 декабря 2018, 11:42
Фото: bearfotos / freepik.com
Пассажира авиарейса из Вены с ювелирным гарнитуром стоимостью 78 тысяч евро задержали в аэропорту Краснодара из-за отсутствия декларации, сообщило ЮТУ.

"При досмотре у пассажира авиарейса обнаружили две коробочки фирмы Graff, содержимое которых было надето на супруге мужчины", - сказано в сообщении.

Экспертиза показала, что серьги и цепочка с кулоном изготовлены из золотого сплава с содержанием чистого золота, соответствующим 750 пробе, и платинового сплава с содержанием платины, соответствующей 950 пробе. В изделиях также присутствовали бесцветные камни круглой огранки, общий вес гарнитура превысил 370 граммов.

Фото: yutu.customs.ru

Отмечается, что по действующему законодательству физические лица имеют право ввозить воздушным путем товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин на сумму не более 10 тысяч евро.

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