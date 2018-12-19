Ювелирный гарнитур без декларации за 5 млн руб задержали в аэропорту Краснодара

Экспертиза показала, что серьги и цепочка с кулоном изготовлены из золотого сплава с содержанием чистого золота, соответствующим 750 пробе, и платинового сплава с содержанием платины, соответствующей 950 пробе. В изделиях также присутствовали бесцветные камни круглой огранки, общий вес гарнитура превысил 370 граммов.