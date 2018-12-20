Более 10 кг наркотиков изъяли у банды в Ростовской области

Posted 20 декабря 2018, 12:05
Published 20 декабря 2018, 12:05
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
"Задержание прошло при силовой поддержке спецподразделения "Гром". У подозреваемых нашли 35 кустов конопли и более 10 килограммов наркотиков", - сказано в сообщении.
Кроме того, у каждого из задержанных при себе была марихуана. Один из них возле своего дома выращивал коноплю и через знакомых продавал в Ростове.
По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание - 20 лет колонии. Все подозреваемые находятся под стражей.