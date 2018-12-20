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Posted 20 декабря 2018, 12:05

Published 20 декабря 2018, 12:05

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Более 10 кг наркотиков изъяли у банды в Ростовской области

20 декабря 2018, 12:05
В Ростовской области задержали шестерых местных жителей, организовавших канал поставки наркотиков в донскую столицу, проинформировало региональное УМВД.

"Задержание прошло при силовой поддержке спецподразделения "Гром". У подозреваемых нашли 35 кустов конопли и более 10 килограммов наркотиков", - сказано в сообщении.

Кроме того, у каждого из задержанных при себе была марихуана. Один из них возле своего дома выращивал коноплю и через знакомых продавал в Ростове.

По факту случившегося завели уголовное дело, максимальное наказание - 20 лет колонии. Все подозреваемые находятся под стражей.

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