В Крыму из-за повреждения гирлянды без света остались 2 тыс чел

Posted 20 декабря 2018, 10:00
Published 20 декабря 2018, 10:00
Modified 1 октября, 14:15
Updated 1 октября, 14:15
"Технологическое нарушение на высоковольтной линии зафиксировали вечером в среду, свет пропал в домах микрорайонов Каменка и Хошкельды Симферополя, а также в Строгоновке", - сказано в сообщении.
Порядка 1 тысячи абонентов перезапитали к 18.00 мск, на утро четверга еще 600 потребителей в Строгоновке оставались без света.
Осмотр высоковольтной линии показал, что причиной обесточивания стало повреждение крепления гирлянды подвесной изоляции предположительно автотехникой.
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