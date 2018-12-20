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Posted 20 декабря 2018, 10:00

Published 20 декабря 2018, 10:00

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

В Крыму из-за повреждения гирлянды без света остались 2 тыс чел

20 декабря 2018, 10:00
Повреждение гирлянды стало причиной отключения света у более чем 2-х тысяч абонентов в республике Крым, сообщил пресс-центр "Крымэнерго".

"Технологическое нарушение на высоковольтной линии зафиксировали вечером в среду, свет пропал в домах микрорайонов Каменка и Хошкельды Симферополя, а также в Строгоновке", - сказано в сообщении.

Порядка 1 тысячи абонентов перезапитали к 18.00 мск, на утро четверга еще 600 потребителей в Строгоновке оставались без света.

Осмотр высоковольтной линии показал, что причиной обесточивания стало повреждение крепления гирлянды подвесной изоляции предположительно автотехникой.

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