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Posted 21 декабря 2018, 12:44

Published 21 декабря 2018, 12:44

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Несколько ДТП произошло на трассе Ростов - Азов из-за сильного гололеда

21 декабря 2018, 12:44
Гололед стал причиной нескольких аварий на трассе Ростов-на-Дону - Азов, сообщили очевидцы в соцсетях.

"Трасса Ростов-Азов превратилась в каток, очень много аварий и машин влетевших в отбойник. В городе тоже скользко, будьте осторожны", - сказано в комментарии к выложенному видео.

Напомним, жителей Ростовской области предупредили о возможном гололеде на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В течение ночи и утром в пятницу на трассах региона более 30 спецмашин рассыпали пескосоляную смесь.

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