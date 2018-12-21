Несколько ДТП произошло на трассе Ростов - Азов из-за сильного гололеда

Posted 21 декабря 2018, 12:44
Published 21 декабря 2018, 12:44
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
"Трасса Ростов-Азов превратилась в каток, очень много аварий и машин влетевших в отбойник. В городе тоже скользко, будьте осторожны", - сказано в комментарии к выложенному видео.
Напомним, жителей Ростовской области предупредили о возможном гололеде на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В течение ночи и утром в пятницу на трассах региона более 30 спецмашин рассыпали пескосоляную смесь.
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