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Posted 21 декабря 2018, 06:15

Published 21 декабря 2018, 06:15

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Прожиточный минимум в Ростовской области снизился на 1,5%

21 декабря 2018, 06:15
Средняя величина прожиточного минимума в Ростовской области составила в третьем квартале 9 671 рубль, говорится в сообщении Территориального органа государственной статистики.

Данный показатель сложился из средней стоимости потребительской корзины - 8976 рублей, из которой минимальный набор продуктов питания составил 4234 рубля, а также расходов по обязательным платежам и сборам - 695 рублей.

По сравнению с предыдущим кварталом средняя величина прожиточного минимума упала на 1,5%.

Для трудоспособного населения данный показатель составил 10285 рублей, снизившись на 1,2%. Для пенсионеров прожиточный минимум сократился на 1,3% и достиг 7841 рубля, для детей - на 2,8% и составил 10117 рублей.

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#Экономика#Новости
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