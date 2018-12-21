Прожиточный минимум в Ростовской области снизился на 1,5%

Posted 21 декабря 2018, 06:15
Published 21 декабря 2018, 06:15
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Данный показатель сложился из средней стоимости потребительской корзины - 8976 рублей, из которой минимальный набор продуктов питания составил 4234 рубля, а также расходов по обязательным платежам и сборам - 695 рублей.
По сравнению с предыдущим кварталом средняя величина прожиточного минимума упала на 1,5%.
Для трудоспособного населения данный показатель составил 10285 рублей, снизившись на 1,2%. Для пенсионеров прожиточный минимум сократился на 1,3% и достиг 7841 рубля, для детей - на 2,8% и составил 10117 рублей.
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