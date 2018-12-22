Ростовчанин не убивал известно мага из Красноярска - жена целителя

Posted 22 декабря 2018, 12:52
Published 22 декабря 2018, 12:52
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В мессенджерах распространяют информацию о том, что в конце ноября в Испании в болоте Дарния-Боаделлы был обнаружен труп неизвестного мужчины.
«Его руки были связаны прочной веревкой, а к шее и лодыжкам были привязаны два огромных камня», - говорится в сообщении.
Через месяц, якобы, выяснилось, что погибшим является известный маг из Красноярска. Далее в записке анонимных источников сообщается, испанская полиция разыскивает Михаила Панасенко из Ростовской области, с которым волшебник якобы отправился на отдых в Испанию.
«Откуда такая информация. Мой муж жив, он сейчас дома, с ним все хорошо», - ответила на вопросы корреспондента супруга мага.