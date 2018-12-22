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Posted 22 декабря 2018, 12:52

Published 22 декабря 2018, 12:52

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчанин не убивал известно мага из Красноярска - жена целителя

22 декабря 2018, 12:52
Супруга известного мага из Красноярска опровергла смерть целителя в Испании, сообщила RostovGazeta жена целителя.

В мессенджерах распространяют информацию о том, что в конце ноября в Испании в болоте Дарния-Боаделлы был обнаружен труп неизвестного мужчины.

«Его руки были связаны прочной веревкой, а к шее и лодыжкам были привязаны два огромных камня», - говорится в сообщении.

Через месяц, якобы, выяснилось, что погибшим является известный маг из Красноярска. Далее в записке анонимных источников сообщается, испанская полиция разыскивает Михаила Панасенко из Ростовской области, с которым волшебник якобы отправился на отдых в Испанию.

«Откуда такая информация. Мой муж жив, он сейчас дома, с ним все хорошо», - ответила на вопросы корреспондента супруга мага.

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