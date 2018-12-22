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Posted 22 декабря 2018, 10:04

Published 22 декабря 2018, 10:04

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

22 декабря 2018, 10:04
В Севастополе с 1 января 2019 года подорожает проезд в автобусе, троллейбусе, катере, пароме и пригородном поезде, соответствующий приказ №556-ОД был опубликован на сайте правительства региона.

В документе говорится, что за проезд в троллейбусе при оплате наличными пассажирам придется заплатить 19 рублей, а при пользовании единой городской картой – 16 рублей. В пассажирских автобусах, на которых распространяется действие регулируемого тарифа, стоимость билета будет повышена до 20 рублей, а по ЕГКС – 17 рублей.

Стоимость проезда на катере составит 24 рубля, а на пароме – 30 рублей.

При использовании карты проезд от Северной до Южной бухты или в обратном направлении обойдется в 22 рубля. Проезд на электричке будет стоить 1,52 рубля за один километр.

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#Экономика#Новости
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