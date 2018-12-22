В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

Posted 22 декабря 2018, 10:04
Published 22 декабря 2018, 10:04
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В документе говорится, что за проезд в троллейбусе при оплате наличными пассажирам придется заплатить 19 рублей, а при пользовании единой городской картой – 16 рублей. В пассажирских автобусах, на которых распространяется действие регулируемого тарифа, стоимость билета будет повышена до 20 рублей, а по ЕГКС – 17 рублей.
Стоимость проезда на катере составит 24 рубля, а на пароме – 30 рублей.
При использовании карты проезд от Северной до Южной бухты или в обратном направлении обойдется в 22 рубля. Проезд на электричке будет стоить 1,52 рубля за один километр.
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