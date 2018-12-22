В Севастополе подорожает проезд в общественном транспорте

В документе говорится, что за проезд в троллейбусе при оплате наличными пассажирам придется заплатить 19 рублей, а при пользовании единой городской картой – 16 рублей. В пассажирских автобусах, на которых распространяется действие регулируемого тарифа, стоимость билета будет повышена до 20 рублей, а по ЕГКС – 17 рублей.