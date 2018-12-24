Полицейские помогли замерзшим на дороге людям под Ростовом

Posted 24 декабря 2018, 12:57
Published 24 декабря 2018, 12:57
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
"Инспекторы ДПС увидели автомобиль на обочине дороги Самбек - Матвеев Курган – Куйбышево. Они остановились узнать, в чем дело", - сказано в сообщении.
Водитель рассказал, что в его Volkswagen Passat закончился бензин и разрядился аккумулятор. Они с женой и родственницей несколько часов пытались кого-нибудь попросить о помощи, но результата это не принесло.
Полицейские привезли бензин, подзарядили аккумулятор и отогрели людей. Последние поблагодарили за помощь и отправились дальше.