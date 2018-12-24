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Posted 24 декабря 2018, 12:57

Published 24 декабря 2018, 12:57

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Полицейские помогли замерзшим на дороге людям под Ростовом

24 декабря 2018, 12:57
В Ростовской области сотрудники полиции оказали помощь двум людям, у которых закончился бензин в машине, сообщает региональное УМВД.

"Инспекторы ДПС увидели автомобиль на обочине дороги Самбек - Матвеев Курган – Куйбышево. Они остановились узнать, в чем дело", - сказано в сообщении.

Водитель рассказал, что в его Volkswagen Passat закончился бензин и разрядился аккумулятор. Они с женой и родственницей несколько часов пытались кого-нибудь попросить о помощи, но результата это не принесло.

Полицейские привезли бензин, подзарядили аккумулятор и отогрели людей. Последние поблагодарили за помощь и отправились дальше.

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