rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Актер "Реальных пацанов" рассказал в Ростове, как в новый год остался с минералкой

25 декабря 2018, 18:11
Фото: "Реальные пацаны", т/с, ТНТ
Актер из сериала "Реальные пацаны" - Антон Богданов, рассказал в Ростове о своем праздновании Нового года с сексапильной снегурочкой и бутылкой минералки, передает корреспондент RostovGazeta с пресс-фонференции, которая состоялась после предпоказа фильма "Елки".

"Это случилось, когда я учился на первом курсе института (актерское и режиссерское отеделение - прим.ред.), и мы решили в свой Новый год пойти пошабашить. Я был дедом морозом, костюмы разбирались очень быстро, поэтому мы не успели подобрать себе подходящие, и мне достался костюм 58 размера. Я был очень похож на зайца из "Ну-погоди", у меня все тащилось по полу, а еще плюс огромная борода и посох", - рассказал Богданов.

Он подчеркнул, что его товарищ работал диджеем, но у него не было вообще ничего, что нужно было для нового года в Перми, в основном это песни "Владимирский централ" и хиты группы Дискотека авария.

"Да и сам наш выход был воспринят не очень хорошо. Нас спасла сексапильная снегурка, которая все тянула, и как только пробили куранты, мы уехали, и это был первый новый год, которыя я встречал с минералкой, так как она за нами следила, чтобы мы ничего не наливали, даже шампанское мы не успели купить, так как было уже 2 часа ночи, но зато мы заработали свои первые деньги", - рассказал Богданов.

По его словам, в первый его новый год, который он отпраздновал вне дома, была просто подростковая пьянка, в лет 14, на квартире у товарища.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28