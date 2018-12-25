Актер "Реальных пацанов" рассказал в Ростове, как в новый год остался с минералкой

"Это случилось, когда я учился на первом курсе института (актерское и режиссерское отеделение - прим.ред.), и мы решили в свой Новый год пойти пошабашить. Я был дедом морозом, костюмы разбирались очень быстро, поэтому мы не успели подобрать себе подходящие, и мне достался костюм 58 размера. Я был очень похож на зайца из "Ну-погоди", у меня все тащилось по полу, а еще плюс огромная борода и посох", - рассказал Богданов.
Он подчеркнул, что его товарищ работал диджеем, но у него не было вообще ничего, что нужно было для нового года в Перми, в основном это песни "Владимирский централ" и хиты группы Дискотека авария.
"Да и сам наш выход был воспринят не очень хорошо. Нас спасла сексапильная снегурка, которая все тянула, и как только пробили куранты, мы уехали, и это был первый новый год, которыя я встречал с минералкой, так как она за нами следила, чтобы мы ничего не наливали, даже шампанское мы не успели купить, так как было уже 2 часа ночи, но зато мы заработали свои первые деньги", - рассказал Богданов.
По его словам, в первый его новый год, который он отпраздновал вне дома, была просто подростковая пьянка, в лет 14, на квартире у товарища.