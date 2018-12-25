Актер "Реальных пацанов" рассказал в Ростове, как в новый год остался с минералкой

"Да и сам наш выход был воспринят не очень хорошо. Нас спасла сексапильная снегурка, которая все тянула, и как только пробили куранты, мы уехали, и это был первый новый год, которыя я встречал с минералкой, так как она за нами следила, чтобы мы ничего не наливали, даже шампанское мы не успели купить, так как было уже 2 часа ночи, но зато мы заработали свои первые деньги", - рассказал Богданов.