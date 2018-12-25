Эксперт cпрогнозировал цены на нефть до конца 2018 года

Газета «Известия» пишет, что в соответствии с информации о торгах, стоимостный показатель нефти WTI 24 декабря опустился ниже $45 за баррель впервые с 13 июля прошлого года. Так, по состоянию на 18:38 мск цена февральских фьючерсов на WTI снизилась до $44,7 за баррель. Вместе с тем, ко времени написания заметки (18:38 мск) за бочку североморской смеси марки Brent с поставкой в феврале 2019 года давали $53,17.
Бодрова добавила, что потенциал уменьшения нефтяных котировок еще вероятен на 2-3 процента. Однако, в ближайшие полтора суток ожидается новостное затишье и «тонкий рынок» — падение объемов, при котором остаются единичные инвесторы, резко влияющие на ставки. Аналитик считает, что кардинальных изменений до конца года ожидать не стоит. С ее слов, базовое количество торгуемой на рынке нефти — это нефть «бумажная», беспоставочная, торгуемая спекулянтами. Спекулянты являются крайне эмоциональными людьми, подверженными внешнему влиянию.
На массовую распродажу на рынке нефти существенно повлияло прошедшее в декабре заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, подчеркивает аналитик «Альпари».