В 2018 году полицейские Ростова изъяли 48,6 кг наркотиков

Posted 25 декабря 2018, 09:21
Published 25 декабря 2018, 09:21
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
В общей сложности блюстители правопорядка изъяли из незаконного оборота более 48,63 килограмма наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.
По словам главы горадминистрации Виталия Кушнарева, положительного результата в борьбе с наркотиками можно добиться только общими силами властей, сотрудников правоохранительных органов, а также общественности. Он отметил, что городские власти стремятся воспитывать у ростовчан негативное отношение к наркотикам.
Начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России Ростова Роман Пшеничный сообщил, что при помощи современных средств связи совершается все больше наркопреступлений. А из-за того, что сбытчики избегают благодаря им личных встреч с потребителями запрещенных препаратов, работа полицейских значительно усложняется. Однако благодаря профилактическим мероприятиям, таким как Дети России», «Мак-2018», «Сообщи где торгуют смертью», удается держать ситуацию на контроле.
Также , особое внимание полиции приковано к проблеме незаконной рекламы наркотиков. В городе постоянно осуществляются рейды, в ходе которых такая реклама ликвидируется. В этих рейдах принимают участие полицейские, представители городской администрации, а также казаки.
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