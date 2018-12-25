В 2018 году полицейские Ростова изъяли 48,6 кг наркотиков

Начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России Ростова Роман Пшеничный сообщил, что при помощи современных средств связи совершается все больше наркопреступлений. А из-за того, что сбытчики избегают благодаря им личных встреч с потребителями запрещенных препаратов, работа полицейских значительно усложняется. Однако благодаря профилактическим мероприятиям, таким как Дети России», «Мак-2018», «Сообщи где торгуют смертью», удается держать ситуацию на контроле.