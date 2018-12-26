Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» накопила долги на 7 млн рублей

Всего на данный момент у фабрики накоплено долгов на сумму 6 807 431 рублей по шести исполнительным производствам. Сейчас в фабрике проводится плановая проверка специалистами Роструда и Ростехнадзора.
В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать 6,4 миллиона рублей долга с "Мишкино" в пользу компании "ДЛ-Транс». Долг образовался в рамках договора перевозки груза автомобильным транспортом. Ответчик не оплатил перевозки по представленным истцом заявкам.
Ранее "Мишкино" проиграла дело на 3,9 миллиона рублей ставропольскому "Орфею», а также оптовому поставщику семян ООО «Родничок» на 9,1 миллиона рублей.
Кондитерская фабрика «Мишкино» зарегистрирована в 2011 году в хуторе Александровка Аксайского района Ростовской области. Она занимается производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По итогам 2016 года выручка компании составила 1,23 миллиарда рублей, однако убытки компании почти достигли 600 миллионов рублей.