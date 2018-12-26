Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» накопила долги на 7 млн рублей

Кондитерская фабрика «Мишкино» зарегистрирована в 2011 году в хуторе Александровка Аксайского района Ростовской области. Она занимается производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По итогам 2016 года выручка компании составила 1,23 миллиарда рублей, однако убытки компании почти достигли 600 миллионов рублей.