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Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» накопила долги на 7 млн рублей

26 декабря 2018, 12:52
Фото: pexels.com
В отношении донской кондитерской фабрики «Мишкино» возбуждены исполнительные производства на сумму 6,8 млн рублей, следует из документов, оказавшихся в RostovGazeta.

Всего на данный момент у фабрики накоплено долгов на сумму 6 807 431 рублей по шести исполнительным производствам. Сейчас в фабрике проводится плановая проверка специалистами Роструда и Ростехнадзора.

В сентябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать 6,4 миллиона рублей долга с "Мишкино" в пользу компании "ДЛ-Транс». Долг образовался в рамках договора перевозки груза автомобильным транспортом. Ответчик не оплатил перевозки по представленным истцом заявкам.

Ранее "Мишкино" проиграла дело на 3,9 миллиона рублей ставропольскому "Орфею», а также оптовому поставщику семян ООО «Родничок» на 9,1 миллиона рублей.

Кондитерская фабрика «Мишкино» зарегистрирована в 2011 году в хуторе Александровка Аксайского района Ростовской области. Она занимается производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. По итогам 2016 года выручка компании составила 1,23 миллиарда рублей, однако убытки компании почти достигли 600 миллионов рублей.

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